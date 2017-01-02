河南老少配婚禮 男大生娶了同學媽
河南一家酒店近日舉辦了一場婚禮，一名年紀21歲的帥氣大學生迎娶比自己大了34歲的離婚中年女子，該名女子還是自己大學同學的母親。
大陸寧夏在線網站報導，新娘雖然55歲了，但外表看起來非常年輕，就像二十幾歲的少女。新郎名叫陳曉禮，而新娘叫劉芬芬，這對戀人是在大學時候認識的。劉芬芬育有一女兒，名叫吳青青，在吳青青4歲的時候，劉芬芬便與前夫離婚了。
隨後由於吳青青是陳曉禮的大學同學，彼此之間經常有來往，時間久了，陳曉禮經常看到劉芬芬，因此愛上了她。
在情人節，陳曉禮在劉芬芬所在的社區留下用999朵玫瑰花擺上了一個心形，跪地向她求婚，劉芬芬首肯。婚禮當天，陳曉禮誇新娘漂亮，稱看到她的第一眼就被其白嫩的皮膚迷住了，並對其公開示愛。
在婚禮的當天，吳青青相當激動，她說，感謝媽媽將她含辛茹苦的養大，如今媽媽迎來自己的幸福，她非常高興。
(旺報)
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