索馬利亞機場附近驚傳爆炸 至少3人喪生
路透社目擊者表示，索馬利亞首都摩加迪休機場附近今天傳出巨大爆炸及槍戰聲響。警方說，自殺炸彈客駕駛載滿炸藥的車輛，在鄰近機場的安全檢查哨引爆，至少3人喪生。
半島電視台（Aljazeera）與美聯社報導，警長胡笙（Mohamed Hussein）表示，駕車的炸彈客今天趁安全部隊在檢查哨搜索車輛時引爆炸彈，現場距非洲聯盟（African Union）部隊主要基地僅數百公尺之遙。
發生爆炸的檢查哨相當接近聯合國辦公室，以及經常有外國人與官員出入的和平飯店（Peace Hotel）。這次爆炸的威力強大，還炸飛鄰近多棟建築屋頂。
攻擊發生後，檢查哨現場傳出第2次爆炸與激烈槍戰聲響，但還未能獲知詳情。
目前尚無人招認犯案，但與蓋達組織掛鉤的伊斯蘭極端分子組織青年黨（al-Shabab）經常發動此類攻擊。（譯者：中央社廖禹揚）1060102
(中央社)
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