挺羅智強選台北市長？ 洪秀柱：找出最強棒打勝仗
前總統府副秘書長羅智強臉書粉絲破30萬人點讚，今（2）日舉辦輕鬆健走會，國民黨主席洪秀柱出面相挺。由於日前羅智強已宣布將投入下屆台北市長選舉，洪秀柱的出席頗引起關注。洪秀柱說，她的最大任務是找出最強棒，幫國民黨打勝仗，並稱「一定要把台北市拿回來」。
羅智強下午在北市河濱公園舉行臉書粉絲30萬贊健走會，洪秀柱親自到場祝福。她說，其實今天來現場非常猶豫，怕人家說她偏心，並強調國民黨推出的強棒，一定要把台北市長拿回來。
羅智強日前在臉書上表示，宣布以3階段投入台北市長後，粉絲專頁從27萬讚，剛破29萬讚，在破30萬大關後將舉辦散步會。
臉書粉絲一周內成長近3萬人，羅智強分析，這是對柯文哲投下的3萬張不信任票，也是給柯文哲的3萬個警告，「人民已厭煩他只會惡言傷人、卻不做實事的劣習」。
(集團連線報導)
文章來源：羅智強臉書
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