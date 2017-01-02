防山寨救護車 北京急救中心推出查詢平台
大陸北京市急救中心說，為確保市民不被「山寨救護車」所誤，北京急救中心在官方網站等平台上開設專頁，方便市民分辨救護車真偽，目前全市120救護車資訊均已納入平台。
騰訊網報導，近年來，長沙、瀋陽、西安等多地屢出現山寨救護車。近日，北京急救中心說，為了方便市民對救護車的「身分」進行辨識，北京急救中心在官方網站和微信公眾號兩個平台上設立辨識機制。
民眾進入北京急救中心官網主頁，頁面右上角即能看見「120急救車甄別」選項，市民點擊進入後，可以見到外觀甄別、證件甄別、設備甄別、票據甄別四項，指導市民辨識救護車的真偽。
(旺報)
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