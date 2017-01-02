普丁邀被美驅逐外交官子女慶賀新年

美國總統歐巴馬卸任前驅逐35名俄羅斯駐美外交官，並於1日搭乘專機離開。俄羅斯總統普丁2日隨即宣布，邀請所有被美方驅逐的俄駐美外交官子女，參加在克里姆林宮舉行的新年慶祝活動。

根據新華社報導，俄羅斯總統新聞處2日表示，俄國總統普丁已下達指示，邀請所有被美方驅逐的俄駐美外交官子女參加在克里姆林宮舉行的新年慶祝活動。

報導指出，被美國政府驅逐的俄外交官搭乘俄政府派出的專機於莫斯科時間1日17時（台北時間22時）左右離開華盛頓，2日一大早返回莫斯科；專機機長在飛行途中宣布普丁對孩子們的邀請。

美國政府2016年12月29日以「干預美國大選」和「向在俄工作的美國外交官施壓」為由，對包括俄羅斯情報總局和俄羅斯聯邦安全局在內的5處俄羅斯實體機構和4名俄情報總局高層官員實施制裁。

此外，美國國務院同時宣布35名俄駐美大使館和俄駐舊金山領事館官員為不受歡迎的人，稱他們的行為與外交官身份不符，勒令他們與家人在72小時內離境。

對此，俄外長拉伕羅夫曾經建議普丁驅逐數名美國外交官，以作為對美國的回應。但普丁當天決定不驅逐美國駐俄外交官，並邀請其子女前往克里姆林宮參加新年和1月7日東正教聖誕節慶祝活動。

(旺報)