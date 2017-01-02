印媒：鴻海在古省設廠組裝iPhone

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印度財經媒體今天引述印度總理莫迪家鄉古茶拉底省匿名官員談話說，蘋果將透過鴻海在古省阿默達巴德市設廠製造iPhone，並於10日在古省年度招商大會上宣布。

但對這項報導，鴻海集團表示，拒絕評論任何目前與潛在客戶或相關任何產品的消息。

印度「商業標準報」（Business Standard）報導，古茶拉底省 (Gujarat）匿名官員指出，鴻海準備在阿默達巴德市（Ahmedabad）設廠，組裝生產蘋果手機iPhone。

這名官員說，這項計畫預計於10日在古省省會甘地納加市（Gandhinagar）舉辦的年度招商大會「活力古茶拉底全球論壇」（Vibrant Gujarat Global Summit 2017）上對外正式宣布。莫迪也將出席這場論壇，主持全球執行長（CEO）對話。

報導還引述匿名熟知業界人士的談話指出，鴻海除在阿默達巴德市設廠生產iPhone外，也有意於鄰近印度首都新德里南邊的哈雅納省（Haryana）古爾岡（Gurgaon ）設廠組裝iPhone。

由於印度智慧型市場已成為全球成長最快的市場，在全球銷售放緩的蘋果公司，一直傳聞要在印度生產iPhone以壓低成本。

日前，「印度時報」（The Times of India）報導，蘋果可能委由緯創在印度科技業重鎮卡納塔卡省（Karnataka）班加羅爾（Bengaluru）生產iPhone，外電也引述卡省匿名官員談話說，緯創已申請擴大在班加羅爾的廠房，並盼加快審查，引人聯想。

雖然蘋果在全球的iPhone銷售成長趨緩，但2016年9到12月，iPhone在印度銷量成長50%。由於僅占印度市場的2%到3%，蘋果期待能在印度有更大成長。1060102

(中央社)