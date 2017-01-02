南韓防長：韓美防長會談愈早愈好

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

韓媒報導，南韓國防部長官韓民求2日在與媒體新年座談時表示，美國新政府20日成立後，韓方將爭取儘早舉行韓美防長會談，商討加強韓美同盟合作的方案等相關事宜。

韓民求表示，按照慣例，在美國新總統就職後，韓美領導人將舉行會晤就國家安全合作方向協調意見。

韓民求指出，鑑於目前國內政治局勢，需要換種方式與美方進行交流。「就華盛頓一家智庫建議，南韓防長應即早赴美，和美國防長舉行會談，我非常贊同，會談時間越早越好。」

(旺報)