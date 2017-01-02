東勢客家文化園區 委外淪商展夜市

我要評比

東勢客家文化園區廣場淪為特賣會場，遊客惋惜「太商業、沒文化！」（王文吉攝）

委外廠商將園區前廣場出租，搭設棚架銷售服飾鞋類。（王文吉攝）

書展、衣鞋臨時特賣會場擋住客家文化園區門面。（王文吉攝）

園區廣場商業化，還有投幣電玩車、射汽球攤位，甚至賣起簡易健身器材。（王文吉攝）

當地民眾抱怨客家文物一成不變，已有10多年沒換過。（王文吉攝）

東勢客家文化園區「走鐘」！台中市客委會委外經營的業者在前方廣場搭棚，經營「特賣會場」， 擋住園區門面，還有投幣電玩車、射汽球攤位，甚至賣起簡易健身器材，與園區顯得格格不入，遊客從中山路經過，驚嘆淪為拍賣展區，惋惜「文化消失變白天夜市！」

元旦連假許多遊客過門不入，東勢客家文化園區參觀者三三兩兩，文物館門外公告是合併前的日期，高掛的燈籠佈滿蜘蛛網，明顯缺乏管理。當地鄉親心痛表示「希望市府救救客家文化園區，不要讓921地震後沒落再變破落！」

遊客抱怨「文物館內半數空間用於販售商品與紀念品，完全看不出客家文物何在？」當地民眾更是碎念「客家文物其實已經10多年沒換過，連導覽人員、文物介紹的說明都看不到，難怪元旦連假參觀的人寥寥無幾！」

台中市客委會主委劉宏基解釋，舊東勢高工校區將轉型為實驗教育園區，客委會已著手規劃翻新位在現址的客家文化園區，今年是「評估年」，明年2月合約到期後，將視經營成效，再決定繼續委外或收回自己經營。

劉宏基解釋，該園區是OT促參案，委由玉荷堂國際開發公司經營，依規定可經營商業、出租場地作為年貨大街、農夫市集等，只要不違反公園管理規定，包括煎、煮、炒、炸等明火作業即可，而廠商租賣年貨服飾多年，民眾反應不佳，今年改賣書籍，家長反應還不錯。

(中時)