暌違20年 灰腹角雉再現高黎貢山

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北京林業大學野生動物研究所學術年會暨瀕危野生動物保護研討會日前舉行上，北京林業大學野生動物研究所高原鳥類研究組主任王楠透露，高黎貢山國家級自然保護區人員在保護區內發現灰腹角雉群體。

王楠表示，這是大陸20多年來首次發現該物種，這次發現對該物種的研究與保護都有著重要意義。

澎湃新聞網報導，中國野生動物保護協會網站顯示，灰腹角雉在《國家重點保護野生動物名錄》中被列為一級保護動物，在《中國瀕危動物紅皮書》中被列為稀有種。

王楠稱，角雉屬有五類物種，都屬於國家級保護動物，其中灰腹角雉是角雉屬裡最瀕危的物種，目前灰腹角雉的2個亞種野外數量都非常稀少，整體生存現狀並不樂觀。

(旺報)