國史館5萬件「蔣中正總統檔案」數位檔解密

我要評比

國史館全新改版檔案史料文物查詢系統，且1月5日起配合新系統上線將開放5萬件「蔣中正總統檔案」數位檔上網，以供各界免費閱覽。對此，國史館館長吳密察3日將召開記者會，對外界說明「國史館查詢系統全新改版上線」。

國史館表示，26萬件「蔣中正總統檔案」已於105年12月完成清查，106年1月最後一批清查結果函請各機關解密後，將陸續開放數位檔，預計106年4月底完全上線。

國史館人員指出，大溪檔案蔣中正的部分，95％以上完成解密，只有很少數維持密件，而已完成解密的部分會開放上網，除了極為少數必須申請外，其他的部分未來都可以透過線上方式閱覽。

(旺報)