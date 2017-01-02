男子疑久病厭世 投海身亡

消防人員將死者吊上岸。（陳淑娥翻攝）

58歲楊姓男子疑久病厭世，今天上午陳屍在台中火力發電廠進水口處，面朝下在海水中載浮載沉，行經龍昌路的民眾發現後，立即向台中港務消防隊報案，消防人員跳海救援，該男子全身冰冷僵硬已氣絕多時，家屬悲痛表示，死者是肝癌末期，昨晚獨自開車外出，沒想到會尋短；警方初步查驗楊男身上無明顯外傷，全案已報檢察官相驗。

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(中時)