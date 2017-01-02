大陸中紀委 再推反腐片《打鐵還需自身硬》

為宣導反腐，大陸中紀委宣傳部、央視聯合製作電視專題《打鐵還需自身硬》，將於1月3到5日在央視綜合頻道每晚8點首播，新聞頻道每晚9:30重播，這也是繼去年10月《永遠在路上》後，大陸當局再度於黃金時段播出反腐專題影片。

澎湃新聞稱，《打鐵還需自身硬》反映了中共自十八大以來，紀檢監察機關認真貫徹大陸領導人習近平的指示要求，全面從嚴治黨，嚴防「燈下黑」，體現「打鐵自身硬、永遠在路上」的清醒和韌勁。專題片共分三篇：上篇《信任不能代替監督》，中篇《嚴防「燈下黑」》，下篇《以擔當詮釋忠誠》。

報導稱，拍攝小組先後赴大陸15個省（區、市），採訪了30多名紀檢監察幹部，拍攝十多個案件，由朱明國、金道銘、魏健等10餘位嚴重違紀違法的紀檢監察幹部現身說法，剖析自己違紀違法行為和思想蛻變過程。

(旺報)