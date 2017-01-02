北京霧霾早上散去 下午又來
被濃烈霧霾籠罩3天後，北京今早霧霾一度消散大部，民眾紛紛在網路上秀出藍天的照片。但中午過後，北京卻再度被霧霾籠罩，迫使官方只好將空氣重汙染橙色預警延長到4日再結束。
中新社報導，今早受西北弱冷空氣影響，北京的霧霾一度在上午消散不少，市區及西北郊藍天重現；東北郊及南郊霧霾雖未散去，但也減弱不少。因此，官方上午並未解除空氣重汙染橙色預警。
但中午過後，北京改吹南風，霧霾捲土重來，導致汙染物由南至北回流，使下午的北京天空再度陷入一片灰濛，多個監測站的空氣品質又回到重度汙染以上的程度。
報導指出，下午5時，全北京35個監測站中，有11個站達到中國大陸官方定義的6級嚴重汙染，19個站也達5級重度汙染。多數監測站的PM2.5濃度均超過每立方公尺200微克，其中12個監測站更超過300微克。
北京環保單位預測，3至4日的空氣汙染擴散條件又將轉為不利，區域高濃度汙染回流加上本地汙染排放，將導致空氣汙染再次加重，要到4日夜間前後才會逐步好轉。1060102
(中央社)
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