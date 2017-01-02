陸跨年燒錢請明星 學者籲應呈現社會多樣性
2017年兩岸跨年盛會百花齊放，但有不少台灣大咖巨星選擇登陸獻唱，如今在大陸電視圈走過12個跨年演唱會的年頭後，「燒錢請明星」現象更為嚴重。對此，大陸學者認為，無論是跨年或是電視節目，都應找出體現自身特色的道路，呈現出社會多樣性。
2005年起大陸多家衛視相繼展開「跨年大戰」後，「燒錢請明星」的現象一發不可收拾，且儘管近年來大陸電視業不斷整頓，燒錢亂象似有稍微緩解，但對跨年演唱會低品質、高同質化的質疑聲浪仍不斷增多。
「跨年演唱會對明星資源的運用不能是『大珠小珠落玉盤』的一鍋端，而是需要認真確定框架與主題，讓每位明星的出現與演繹都恰如其分。」中國傳媒大學文科科研處副研究員鄧文卿認為，雖然今年東方衛視「天價」請到王菲增添亮點，但北京衛視則邀約女排奧運陣容，四川衛視也以烹飪「特色川菜」吸引眾人目光。
中國傳媒大學學者王婧也認為，電視節目應找出體現自身特色的道路，並呈現社會的多樣化，「且電視業能夠尋求到的成功之路，一定不是別人走過的路，而是在自己適合的領域內披荊斬棘而開拓出的蹊徑」。
(旺報)
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