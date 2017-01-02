春稻放棄竹碳事業 上萬庫存全面特賣出清

春稻藝術坊執行長陳春稻表示，未來將持續拓展大陸直營與經銷據點。（圖／曾麗芳）

春稻藝術坊的「碳為觀止」出清特賣會，即日起由國美館店打頭陣，最低從1折起！（圖／曾麗芳）

不敵大陸低價競爭，春稻藝術坊執行長陳春稻宣布，投入已8年的竹碳系列商品，即將退出台灣市場，即日起至2月8日、上萬件竹碳庫存貨全面特賣出清！陳春稻強調，未來重心將聚焦在兩岸風格服飾，近年也已陸續打進大陸經銷網絡，將持續拓展大陸直營與經銷據點。

陳春稻進一步表示，春稻藝術坊今年將運用28年的豐富資歷於大陸開辦「春稻學院」，整合美姿、美儀、化妝品等課程，透過茶器、茶業、陶藝、茶藝、花藝等串連，打進大陸文創市場。春稻去年已在上海市開設首家旗艦店，訓練種子部隊分享與推廣台灣茶文化。

在全台各地擁有20家門市店與百貨專櫃的春稻藝術坊，近2年布局大陸市場有成，由於積極參與大陸茶博會、文博會及文藝展，己成功打進河北、天津、西安、深圳、杭州等經銷網，並在上海嘉定區「台北風情街」開設首家稻旗艦店，知名度和據點不斷擴張。

陳春稻指出，大陸市場龐大到超乎想像，未來春稻藝術坊將把台灣的文化與時尚結合，例如將棉、麻服飾加入玉石、翡翠等元素，打造茶人服飾；站在文化、藝術角度發展風格服飾，再用茶葉、陶藝、茶人服作串連，與現有市場區隔。

陳春稻表示，竹碳產品屬於小眾市場，由於春稻藝術坊堅持採用台灣高品質的孟宗竹，加上新品研發成本高，難以抵擋大陸竹碳產品的低價競爭，因此春稻決定結束竹碳事業，僅保留內褲與護具兩大類較具競爭性產品。

春稻藝術坊的「碳為觀止」出清特賣會，即日起由國美館店打頭陣，台中南屯旗艦店與大隆店陸續跟進！除了內褲和護具類5折外，舉凡竹碳衣、休閒服、清潔用品、寢具等系列商品及過季的風格服飾，全面3.5折出清；另外，塑身衣1折，竹碳襪3雙特價250元；毛料背心單一價999元出清。

(工商)