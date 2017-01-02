移民署10周年 外配送10層3D立體水晶果凍蛋糕祝賀

今天是內政部移民署成立10周年生日，內政部長葉俊榮（左2）與立委林麗蟬（左1）及移民署長何榮村（左3）一起開心切蛋糕慶祝。（移民署提供）

今天是移民署成立10周年生日，內政部長葉俊榮（左5）及新住民立委林麗蟬（左4）與移民署長何榮村（右5）及前署長吳振吉（右3）、前入出境管理局長汪元仁（右4）等人一起為移民署慶生。（移民署提供）

今天是內政部移民署成立10周年生日，來自越南的新住民姊妹陳秋柳(右)、卞柔勻(左)及阮清快特地精心製作一個10層3D立體水晶果凍大蛋糕表達祝賀之意。（移民署提供

今天移民署10周年署慶活動上，新二代網紅左起陳雪兒、柯思潔、柯懿家、李逸中，艾友拿著移民署公關科長徐健麟所寫的春聯合影。（提民署提供）

內政部移民署今天歡度成立10周年生日，特地邀請新住民及其子女、外國友人及民眾等300餘人分享這份喜悅。越配陳秋柳、卞柔勻及阮清快並精心製作了一個10層3D立體水晶果凍大蛋糕，藉由蛋糕上的百花圖案及可愛人物造型，向移民署傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的祝福，在內政部長葉俊榮、移民署長何榮村共同切下大蛋糕之際，與會來賓均興奮高喊：移民署10歲生日快樂！

今天的署慶活動上，移民署還特地找來5名「新二代」網路紅人陳雪兒、柯思潔、艾友、柯懿家及李逸中助陣，他們各自擁有數萬粉絲，慶祝之餘，也協助宣傳移民署今年元月起實施的2項新便民措施。包括港澳居民搭乘郵輪來台者可以1次申辦2張網路簽證，1次2證，2次入出使用；另役男可於「役男短期出境線上申請作業系統」申請短期出境，往後出境不需要再到各地區的區公所臨櫃辦理。

移民署前身為入出境管理局，自2007年1月2日組改以來，已經成立10年。主要任務為國境安全管理、防制人口販運、兩岸犯罪共打合作及交流、入出國移民法法制工作、外來人口居、停留業務、移民照顧輔導等項目，全國各地皆設有服務站及專勤隊，海外並有駐外秘書協助受理申請案，業務多元而重要。

在移民署10歲生日的特殊日子裡，新住民也同享這份喜悅，越配陳秋柳、卞柔勻及阮清快花了1個月時間籌備、設計，共同製作出10層3D立體水晶果凍大蛋糕，最大16吋，以純水果及蔬果調製成五顏六色的天然顏料，塑造出菊花、牡丹等百花圖案，並雕塑出愛心、金魚，甚至Hello kitty等鮮活造型人物，向移民署傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的生日祝福。

(中時)