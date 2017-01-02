白家綺挺D奶扮小丑女 破網襪辣翻

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白家綺、方馨等眾女星扮小丑女辣翻。（圖／取材自白家綺臉書）

女星白家綺、方馨揪好姐妹變裝，開「小丑女」派對，樓心潼、王樂妍、林柏妤等人都身穿緊身短版上衣、超短熱褲，白家綺挺胸扮小丑女，搭配腿上破網襪，模樣更是辣翻。

由方馨領軍的變裝派對，參加的人都要扮超夯的小丑女，白家綺還幫大家化妝，王樂妍身穿的T恤，還是自己用掉一隻口紅畫出，眾女星為了派對用盡心思，其中白家綺挺D奶，大秀螞蟻蠻腰、長腿，搭配破網襪，火辣程度爆表，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)