趙傳新加坡開唱 沒字幕自罰重唱
出道30年的歌手趙傳1日在新加坡開唱，唱「勇敢一點」時，大螢幕字幕突然沒了，聽到粉絲大喊沒字幕，趙傳幽默回應「該罰，沒字幕的要重唱」。
趙傳「時空迴旋傳奇30」巡迴演唱會1日從新加坡起跑，去年12月30日趙傳演唱會專屬團隊一早就抵達演出場地，跨年活動就是滿滿的彩排和開會行程。
演唱會取名「時空迴旋」是趙傳構思，男人「30而立」象徵他的音樂帶著一路支持的粉絲，一同在演唱會隨音樂回憶有笑、有淚的人生歷程，他說，音樂靈感就在生活每一秒，歌曲就是人生的縮影與紀錄。
以輕快歌曲「一顆滾石」開場，趙傳展現扎實唱功，接連演唱「快樂似神仙」、「心動的感覺」等歌，讓粉絲聽得過癮，全場沉浸在趙傳動人歌聲，徒弟Jennifer也獻唱。
唱「勇敢一點」時，大螢幕字幕突然沒了，有位女歌迷大喊「沒字幕，沒辦法一起唱」，趙傳幽默回應「該罰，沒字幕的要重唱」，High翻全場；之後只要有想再聽一遍的歌曲，粉絲就會異口同聲喊「沒字幕了」，現場氣氛非常歡樂。
演唱會結束後，趙傳應歌迷要求，加碼30分鐘簽名會，後來簽了兩小時，快到凌晨0時還沒簽完，趙傳只好向粉絲道歉，下次再補。結束首場巡演後，趙傳將投入製作新單曲，預計農曆年前推出。1060102
(中央社)
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