逼債務人喝深水炸彈 台西鄉長趙瑞和遭判刑
現任雲林縣台西鄉長趙瑞和2014年涉嫌暴力討債，與同夥另三人押走債務人丁某八小時，強迫他喝下200cc汽油加高粱酒調製的「深水炸彈」，雲林地方法院審理終結，判決趙瑞和應執行有期徒刑二年二月，褫奪公權三年。
雲林地方法院判決指出，趙瑞和與丁某合資成立嘉湟工程公司，承攬六輕工業區工程，丁某陸續向民間借款，趙瑞和擔任保證人，直到103年積欠民間債務700多萬元，因未按約繳息，趙瑞和唯恐受拖累，找林安順、吳建勝及多名小弟向丁某逼債。
判決書指出，丁某打電話向友人求援不成，被帶往林經營的砂石場，以及另家公司繼續逼討，為逼他交出現金，叫小弟毆打丁某，林指示吳忠威出門買汽油、高粱酒，混合在200cc玻璃杯逼丁某吞嚥，丁某喝了引發急性腎功能異常，白血球上升、甲醛中毒、嚴重鉛中毒現象。
法官判決指出，趙瑞和當時身為台西鄉海北村長，有民意代表身分，交遊廣闊，與其餘被告林安順、吳建勝、吳忠威及多名小弟剝奪丁某行動自由八小時，其後又仗人數優勢，圍毆、強灌丁某汽油，行為產生的損傷非屬輕微，不宜輕縱。
雲林地方法院日前宣判，趙瑞和共同犯剝奪他人行動自由罪處有期徒刑一年六月，褫奪公權三年；共同犯傷害罪處有期徒刑一年，褫奪公權三年；應執行有期徒刑二年二月，褫奪公權三年。
(中時)
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