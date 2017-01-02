桃園客家局長向議員借錢？原來是Line遭盜用

桃園市政府客家事務局局長蔣絜安元旦驚傳Line帳號遭盜用，通訊錄中的其他局處首長、議員、警官等，都收到詐騙訊息。（翻攝蔣絜安臉書）

桃園市政府客家事務局局長蔣絜安元旦驚傳Line帳號遭詐騙集團盜用來詐騙。（翻攝蔣絜安臉書）

詐騙集團猖獗，連桃園市政府局處首長也受「駭」！客家事務局局長蔣絜安元旦時Line帳號遭詐騙集團盜用，廣發「周轉10萬元」等訊息給通訊錄中的好友，其中不乏他局處首長、民代、警官，可能連桃園市長鄭文燦也有收到詐騙訊息，好在無人上當受騙，讓蔣絜安直說：「真抱歉」，籲民眾注意資安。

蔣絜安說，元旦中午時接獲友人傳臉書訊息表明手機故障後，通訊錄中的電話名單不見，她給友人手機號碼不久，就登不進Line，還有朋友打電話詢問帳號是否遭盜用，打電話求證，才知該名友人臉書帳號遭盜用，電話號碼給了詐騙集團，讓她遭駭成受害者。

這次詐騙集團成員假冒蔣絜安身份，向通訊錄名單中的好友傳訊表明急需周轉10萬元，所有好友驚覺有異，沒有上當，議員邱素芬還回說：「你搞錯了吧」、「你先去找鄭文燦吧」，也有警察叫詐騙者到派出所來拿錢。

蔣絜安事後用臉書澄清帳號遭盜用一事，也請客家局同仁協助說明，並求助電信公司、165反詐騙集團專線，向Line公司告知帳號遭盜用，但目前帳號仍未恢復正常，讓他處理公私務都相當不便。

蔣絜安說，2017年第一天就被盜帳號，真是哭笑不得，更沒想過把電話號碼給友人，看似平常不過的事，帳號就被盜用。她希望用自身經驗，呼籲民眾重視資訊安全重要，以防有更多人受害。

(中時)