2017年影響全球最鉅的7大政經事件

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全球剛揮別動盪的2016年，今年局勢預料也是波濤洶湧，金融時報特別整理出以下值得投資人關注的7大政經事件。

這7大事件分別為川普就職、英國啟動脫歐、法國總統大選、美國升息、土耳其總統擴權公投、中共19大與德國大選。

(工商)