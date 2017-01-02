經典賽中華隊明收假 業餘3小將加入練球

備戰2017世界棒球經典賽，中華隊上月15日於開訓。（圖/本報系資料照片 黃國峰攝）

備戰今年3月在南韓舉行的世界棒球經典賽，中華隊放完元旦假期後，將在明天(3日)收假，4日繼續展開集訓，除了高國輝、林哲瑄等球員會加入訓練，日前獲冬季聯盟中華培訓隊總教練郭李建夫推薦的3名業餘小將也將隨隊練球。

中華隊去年12月14日於台中報到、15日展開集訓，但不少球員在報到後就向球隊告假進行自主訓練，球隊4日恢復訓練後，高國輝、林哲瑄及因傷復健中的許基宏等球員也會加入。

集訓期間，包括李振昌、王維中、曾仁和等旅外好手相繼宣布退出中華隊，使投手戰力更吃緊，中華隊已先補進業餘投手陽建福及即將旅日的廖任磊，日前獲郭李健夫推薦的3名中華培訓隊小將許凱翔(開南大學)、吳丞哲(輔仁大學)和吳俊杰(開南大學)也將於明天報到，隨隊練習，讓中華隊總教練郭泰源就近觀察。

中華隊明天收假報到，4日起在台中台體大棒球場展開訓練，練4天休1天，下周因台體大棒球場進行全球人壽盃臺灣成棒經典賽，中華隊移師嘉義縣棒球場練習，接下來中職球員也將陸續回母隊參與春訓，全隊26日起放5天春節年假。

(中時電子報)

冬盟中華培訓隊投手吳丞哲。(資料照，中職提供)