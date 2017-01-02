疑血糖低昏眩 小黃女運將逆向闖紅燈撞3車

鄭姓小黃女司機疑因血糖過低暈眩，車子失控逆向行駛，還闖紅燈撞上對向路口3輛汽車，車子卡在2輛車中間，動彈不得。（張企群翻攝）

鄭姓小黃女司機疑因血糖過低暈眩，車子失控逆向行駛，還闖紅燈撞上對向路口3輛汽車，車子卡在2輛車中間，動彈不得。（張企群翻攝）

67歲的計程車鄭姓女司機，今天上午駕車外出營業途中，疑因血糖過低暈眩，車子失控偏離車道逆向行駛，最後還闖紅燈撞上對向路口的3輛汽車，所幸當時小黃車速不快，又無載客，僅鄭女受到輕微擦傷，被撞的車主及乘客都未受傷，但被迎面突來的撞擊，嚇的直呼：好可怕！

肇事鄭姓女司機，10年前從學校校車司機工作退休後，因丈夫及兒子有病在身，無法工作，她為了扛起家計，改開小黃為業，但本身也有糖尿病病史。

她聲稱，案發前她剛載完客人，突然就感到一陣天旋地轉，整個人就意識不清，腦袋記憶一片空白，直到被警消救出時，才知道自己竟迷迷糊糊闖了禍。

警方調查，今早8時許，鄭女從新莊載客到板橋亞東醫院，乘客才剛下車，她就疑因血糖過低出現暈眩症狀，仍一路開了數公里的車，進入台北市萬華區，約於9時許，從西園路右轉艋舺大道時，整個人就失去意識，車子也偏斜開往對向車道，還逆向闖紅燈行駛至艋舺大道、康定路口，最後撞上路口停等紅燈的3輛轎車，計程車卡在2輛車中間動彈不得。

車禍發生後，鄭女暈倒在駕駛座上，因車門兩側都被卡住，警消利用破壞擋風玻璃將她救出，所幸送醫後恢復意識，並無大礙。由於鄭女酒測酒測值為0，未涉及酒駕刑責，但仍需負起被她追撞3輛汽車的毀損賠償責任。

(中時)