泰國東部車禍 25人身亡

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泰國東部今天發生滿載乘客的迷你廂型車和小貨卡相撞意外，造成25人喪生。這次事故是對泰國公路出名危險的一次慘痛提醒。

法新社報導，警方表示，意外發生在泰國東部的春武里省（Chonburi）。迷你廂型車駕駛當時失控衝過中央分隔線撞上迎面來車，兩輛車都立即起火燃燒。

班蓬省（Ban Bueng ）警察局副總警監維羅吉（Wiroj Jamjamras）告訴法新社：「25人在這起道路意外中身亡。」他說，死者包括兩名幼兒。

他說：「遇難者不是被燒死，就是因撞擊而致身亡。」

維羅吉說，迷你廂型車當時搭載了15人，小貨卡則塞進12名乘客。

他表示，兩人在車禍中受傷，但沒有生命之危。

電視台三號頻道播出的畫面顯示，消防員正在處理兩輛車燒焦、扭曲變形的殘骸。

據世界衛生組織（WHO）2015年報告中的數據，雖然基礎設施相對良好，但是就人均死亡率來說，泰國道路交通危險情況排名世界第2。（譯者：中央社周慧盈）1060102

(中央社)