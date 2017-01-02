岳庭成了「類單親媽媽」　憂鬱症好了變躁鬱

岳庭最近成了類單親媽媽，一人帶兩小孩還要兼顧工作。（岳庭提供）

岳庭在普吉島住了5年。（岳庭提供）

岳庭與友人一起開的烘肉燒肉店日前正式開幕。（岳庭提供）

藝人岳庭20年前嫁給法籍老公，生了兩個可愛混血兒子，前幾年因為老公工作關係，全家住到泰國普吉島，在大家都羨慕的度假勝地住5年多，她不但不快樂，反而得了憂鬱症，每天看著海掉眼淚，甚至有了輕生念頭。1年多前，她帶著大兒子Kiwi回台灣唸書，自己也重回演藝圈，並接受治療，現在憂鬱症好了，她卻苦笑說：「忙到快得躁鬱症了！」

她說，之前朋友都羨慕她住在碧海藍天、陽光普照的普吉島，她卻因生活太沒成就感、沒收入、沒自己社交圈，加上老公小孩各有自己的生活，讓她覺得不被需要，慢慢覺得人生無趣，到了後期幾乎天天哭，看著海哭、連送小孩到學校也會哭。她知道再這樣下去肯定活不下去了，加上老公也鼓勵她回台灣，於是她決定重回演藝圈拍戲。

不過隨著12歲的Kiwi、Cookie去年陸續回台灣受教育、學中文，她這個「類單親媽媽」每天忙拍戲、上通告，還要處理兩個小孩對台灣教育適應不良的種種問題，好不容易不憂鬱了，卻因每天又忙又累，變得有點暴躁易怒，最近最期待的，反而是趕快回去普吉島度假。

她說，雖然拍戲邀約不少、也常常上通告，但演藝工作確實不穩定，加上之前在普吉島時體驗過完全沒收入、沒成就感的沮喪低潮，所以她對未來很有危機感，去年投資好友在京華城對面開的赤阪拉麵，因為愛吃燒肉，最近又多投資一家烘肉燒肉店，「而且小兒子不習慣台灣的學校功課太多，一直嚷著要回去普吉島，但我又不想回去過原來的生活，投資副業也算讓我多了留在台灣的理由！」

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(中時)