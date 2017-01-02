菲學者：菲陸黃岩島爭議 台日模式解決

我要評比

菲國政治分析專家海達里安（Richard Heydarian）認為，菲律賓與中國大陸的黃岩島爭議，可以參考「台日漁業協議」來解決。

海達里安今天在「Aristocrat直話直說」座談會上說，「我認為，台灣與日本的模式是解決黃岩島爭議比較實際的辦法。」

他說，日本目前實質控制釣魚台，但台灣漁民已能進入釣魚台海域捕魚。

中華民國與日本於2013年4月10日在台北簽署了「台日漁業協議」，1個月後生效，在未涉及主權的情況下，和平解決了雙方漁業爭端。

海達里安說，「台灣與日本在漁權議題上取得了正式諒解（understanding），我認為菲律賓與中國也可如法炮製，簡單地說，簽訂一套暫行架構（modus vivendi）。」

黃岩島距菲國馬辛洛克鎮（Masinloc）約124海里，2012年4月，菲律賓與中國大陸的船艦在黃岩島發生對峙，菲方撤船後，陸方即控制黃岩島，從此禁止菲國漁民捕魚。

馬尼拉2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，常設仲裁法院裁決大陸9段線無效，並認可菲國漁民在黃岩島海域的捕魚權利，但北京依然驅逐靠近黃岩島的菲國漁民。

菲律賓總統杜特蒂上任後走「遠美親中」路線，決定暫時擱置仲裁結果，成功與北京修補關係，大陸船艦從去年10月開始，不再阻撓菲國漁民前往黃岩島捕魚。但雙方仍未就黃岩島捕魚爭議達成白紙黑字的協議。

另方面，中國大陸、菲律賓與越南於2005年簽有「聯合海洋地震合作協定」（JMSU），海達里安也建議，未來重新檢視這項協定時，也可以把台日漁業協議的元素列入考慮。1060102

(中央社)