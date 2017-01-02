菲學者：菲陸黃岩島爭議 台日模式解決
菲國政治分析專家海達里安（Richard Heydarian）認為，菲律賓與中國大陸的黃岩島爭議，可以參考「台日漁業協議」來解決。
海達里安今天在「Aristocrat直話直說」座談會上說，「我認為，台灣與日本的模式是解決黃岩島爭議比較實際的辦法。」
他說，日本目前實質控制釣魚台，但台灣漁民已能進入釣魚台海域捕魚。
中華民國與日本於2013年4月10日在台北簽署了「台日漁業協議」，1個月後生效，在未涉及主權的情況下，和平解決了雙方漁業爭端。
海達里安說，「台灣與日本在漁權議題上取得了正式諒解（understanding），我認為菲律賓與中國也可如法炮製，簡單地說，簽訂一套暫行架構（modus vivendi）。」
黃岩島距菲國馬辛洛克鎮（Masinloc）約124海里，2012年4月，菲律賓與中國大陸的船艦在黃岩島發生對峙，菲方撤船後，陸方即控制黃岩島，從此禁止菲國漁民捕魚。
馬尼拉2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，常設仲裁法院裁決大陸9段線無效，並認可菲國漁民在黃岩島海域的捕魚權利，但北京依然驅逐靠近黃岩島的菲國漁民。
菲律賓總統杜特蒂上任後走「遠美親中」路線，決定暫時擱置仲裁結果，成功與北京修補關係，大陸船艦從去年10月開始，不再阻撓菲國漁民前往黃岩島捕魚。但雙方仍未就黃岩島捕魚爭議達成白紙黑字的協議。
另方面，中國大陸、菲律賓與越南於2005年簽有「聯合海洋地震合作協定」（JMSU），海達里安也建議，未來重新檢視這項協定時，也可以把台日漁業協議的元素列入考慮。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。