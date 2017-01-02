套牢中 大陸股民期待今年陸股行情平穩

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陸股2016年表現全球墊底，許多大陸股民去年一整年仍被套牢。面對3日開紅盤的2017年陸股，股民們期待大起大落過後，陸股行情能更加理性平穩。

陸媒投資快報報導，以大陸個人投資者超過1.17億人測算，2016年股民人均虧損為人民幣1.32萬元（新台幣約6萬元）。

根據Wind資訊，與全球重要股市指數相比，2016全年俄羅斯股市指數上漲51.15%居冠；道瓊工業指數上漲13.74%；台股加權指數上漲10.98%。相形之下，上證綜指卻下跌12.31%，深證成指更下跌19.64%，兩者墊底。

大陸股市在2015年6月出現股災，從高點一路重摔；2016年跌勢緩和，進行震盪打底調整。

工人日報引述一名「70後（1970年代出生）」的股民表示，他在股市10幾年賺的錢，都在這2年吐回去。他對2017年股市的期待，就是把手中2015年入手的幾檔股票解套，然後退出股市。

另一名「80後」的股民則表示，他的股市帳戶裡，2015年5月時有10萬元，現在只有4.8萬元。2016年股市相對平靜的表現，讓他覺悟「賺一點就可以賣、不要太貪」。

而今年23歲、剛入社會的一名股民表示，工作壓力大，覺得年輕一代發展空間受到很多限制，所以他仍寄望於股市，「還走尋常路，注定是沒有希望的」。1060102

(中央社)