印度試射核彈頭飛彈 可打到中國大陸

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印度繼日前試射被指針對中國大陸的烈火5型飛彈後，今天成功試射可攜帶核子彈頭且射程達4000公里、也可攻擊中國大陸的烈火4型（Agni-IV）飛彈。

印度軍方是在印度東部印度奧里薩省（Odisha）外海的卡蘭島（Dr Abdul Kalam Island）試射烈火4型飛彈，並使用移動發射器。

印度國防研究暨發展組織（Defence Research andDevelopment Organisation）消息來源告訴「新德里電視台」（NDTV ），這次試射相當成功，符合任務目標，也是這款飛彈的第6次試射。

烈火4型飛彈長20公尺，重達17噸，射程4000公里，可攜帶核子彈頭且有效攻擊中國大陸境內，並配備基於環狀雷射陀螺引導的慣性導航系統，確保精確打擊。

印度軍方去年12月26日也才試射可攜帶核子彈頭、射程達5000公里的烈火5型洲際彈道飛彈，把中國大陸全境及亞洲都納入攻擊範圍。

中國大陸大力支持巴基斯坦建軍，提供軍事技術轉移，以保護中巴經濟走廊為由在瓜達爾港駐軍，潛艦也頻頻出入印度洋，讓印度如芒在背。

有專家認為，加上中國大陸最近在國際上阻撓印度加入核子供應國集團（NSG）及提報恐怖集團首腦列入聯合國恐怖份子黑名單，密集試射兩款可攜帶核彈頭且可達中國大陸境內的飛彈，是在向中國大陸示威。1060102

(中央社)