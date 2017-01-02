霧霾攪局 京港澳高速公路成停車場
中國大陸元旦3天連假今天結束，收假車潮湧現。隨著原本因霧霾封閉的道路解封，京港澳高速公路下午嚴重堵車，北京交界的收費站再度成為「停車場」。
法制晚報網站報導，北京市交通委員會路政局表示，截至下午3時半，市內原本因霧霾封閉的所有高速公路路段均已開通，可正常通車。
隨著道路解封，北京市大部分高速公路的進京方向下午出現車流，京港澳高速公路開始塞車。截至下午4時，大批車輛聚集在北京市界收費站，回堵1公里左右，再度成為「停車場」。
受冷空氣影響，北京城區上午揮別「跨年霾」，短暫出現新年首個藍天，但下午開始再度身中「霾伏」。
中國天氣網報導，北京市專業氣象台高級工程師李迅表示，這波冷空氣實力太弱，清除北京北部地區的霾後，無力繼續影響南部地區。隨著風向逐漸轉為南風，霾開始「反攻」向北移動，空氣品質迅速惡化。
北京仍處於空氣重汙染橙色預警中，李迅估計，這波霾將持續影響到5日。1060102
(中央社)
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