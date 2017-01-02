法國勞工離線權上路 休假可不上網工作

根據法國勞動法，從今天開始，企業必須維護員工的「離線權」，也就是不可要求他們在下班時間或假日利用數位工具處理與工作有關的業務，尊重員工休息時間和生活平衡。

專門預防社會心理風險的機構Eleas去年10月公布一項調查結果，37%的就業人口每天都在工作時間以外，仍使用數位工具處理工作業務；另外，62%的就業人口希望針對上班時間以外、用於工作的數位工具有所規範，這些人多數是主管職。

現在的社會中，人們已很習慣不分平日、假日或上下班，都使用手機與同事、客戶或上司通話，或上網處理工作郵件和業務，這顯示人們不再有真正的下班時間，假日也不完整，形成一種壓力來源。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，法國有超過12%的就業人口可能過勞，過勞情形近年越來越嚴重，且未必能被歸為職業疾病。

為保護勞工身心平衡，去年通過的勞動法修正案涵蓋了員工的「離線權」，規定擁有50名員工以上的企業必須尊重「離線權」，但未具體規定企業應該採取哪些措施，由企業自行依公司狀況決定。

報導舉例，大型企業米其林（Michelin）管制主管於平日晚間9時到隔天早上7時、週五晚間9時到週一早上7時不可連線；福斯汽車（Volkswagen）自2011年起，就在晚上6時15分到隔天早上7時切斷伺服器，避免員工在下班時間收發電郵。1060102

(中央社)