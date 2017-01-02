3天連假 草衙道湧30萬人次遊客
元旦連假結束，去年5月才開幕的大魯閣草衙道3天估計湧進30萬人次，尤其跨年夜全天，就有12萬人次到此一遊，業者表示業績比平常假日約多2倍，除了主打的鈴鹿賽道樂園，VR+、粉紅豬小妹特展，均受到大小朋友歡迎。
全台打卡地標前3強的草衙道，開幕首次遇到跨年連假，當晚有5萬人次欣賞演唱會倒數迎接新年，累計全館12萬人次造訪。隔天PTT鄉民在高雄版誇讚，辦得很有特色，舞台雖小、卻很精緻，完全不輸夢時代與義大世界。
業者指出，連假第2天，全館仍有近10萬人次，估計3天遊客加來起上看30萬人次。除了鈴鹿賽道樂園，新開幕的VR+以及粉紅豬小妹特展，均受到大人、小孩喜歡。餐飲部分，則以貳樓、點爭鮮與頂呱呱最受遊客青睞。
草衙道近期有多家新店櫃進駐，包括小米專賣店已經開幕，另標榜法式優雅生活美學的HOLA Petite將於1月14日、生活百貨寶雅要在1月下旬跟遊客見面。
(中時)
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