西安開新年打房第一槍 市中心限購

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2017年大陸房市調控持續，西安1日開出第一槍，市中心所在的城六區啟動限購，民眾只能買一間房。此外，當地政府也宣布強化對個貸首付資金來源的審核，加強住房金融管理。

根據路透報導，西安自1日起，本市及非本市戶籍居民家庭（包括夫妻雙方及未成年子女），在本市城六區（新城、碑林、蓮湖、雁塔、未央、灞橋區）範圍內只能新購一套住房（含新建住房和二手住房）。

同時，當地政府表示，將強化對個人住房貸款首付資金來源的審核及借款人還款能力的審查，嚴禁將消費類貸款、經營類貸款和信用類貸款等用作購房首付款。

(旺報)