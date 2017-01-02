新生代入列 民進黨再增2位發言人
民進黨目前已經有5位發言人阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉，明天起將新增2位發言人，包括民主學院主任吳沛憶、新聞部副主任張志豪。
民進黨明天上午將舉行「2016我們一起完成的事」臉書互動介面發表記者會，同時將發布2位新任黨發言人，包括民主學院主任吳沛憶、新聞部副主任張志豪。
吳沛憶清大社會所畢業後，2013年進入小英教育基金會任職社會力發展中心，2014年進入民進黨工作，曾任民進黨媒體創意中心副主任，現任民進黨台灣民主學院主任；2014年時，她負責民進黨的「民主小草」計畫，廣邀年輕人參選基層公職。
張志豪則是從2010年總統蔡英文競選新北市長時，就擔任她的新聞秘書，並陪蔡總統打過2012年的總統大選；2012年蔡總統在總統大選失利，張志豪進入立委蕭美琴辦公室擔任2年國會助理；之後蔡總統再戰2016年總統大選，張志豪歸隊輔選。
選戰期間張志豪跟在蔡總統旁邊，負責協調媒體，還曾因為他都以「謝謝、謝謝」打斷媒體追問，讓蔡總統脫身，被媒體封為「謝謝哥」。
張志豪在2016年7月和前中天記者蔡幸芳結婚，蔡總統也到場祝賀。民進黨籍立法委員鄭運鵬在臉書上傳蔡總統致詞的照片，並開玩笑寫道「民進黨的政黨和媒體的曖昧關係，不在於海不海派，內行的就知道，問題在於愛上女主播啊」。
當時，鄭運鵬還開玩笑表示，以後如果張志豪的新聞大量露出時，「就要知道是他要當民意代表的置入性行銷了」。1060102
(中央社)
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