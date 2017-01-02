歐巴馬告別白宮 10日發表卸任演說

美國總統歐巴馬今天透過電子郵件發布聲明表示，將在1月10日發表告別演說，反思任內時光，並向支持者致謝。

路透社報導，歐巴馬提到，美國首位總統喬治華盛頓（George Washington）在1796年發表告別演說，並表示自己會在家鄉芝加哥發表這項演講。

他說：「我在想，（這次演說）是個為此一驚異旅程道謝的機會，並慶賀各位過去8年讓這個國家變得更好，同時讓大家省思，從這裡我們所有人要何去何從。」（譯者：中央社廖禹揚）1060102

(中央社)