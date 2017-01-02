Selina拿遠歌詞本 虧動力火車老花
雙人團體動力火車上節目「別讓身體不開心」宣傳，同公司師妹、主持人Selina調皮虧師兄有老花眼，故意把歌詞本拿遠，讓顏志琳笑喊太離譜。
動力火車是尤秋興和顏志琳組成，曾獲第16屆金曲獎最佳重唱組合獎。慶祝成軍20週年，推出新專輯「動力火車20新歌duet精選」。日前到Selina（任家萱）主持的節目「別讓身體不開心」宣傳。
Selina調皮逗弄師兄老花眼，故意把歌詞本拿遠，再對顏志琳說「這邊，你這樣看得到嗎？」還自稱很貼心，讓顏志琳大笑喊「太離譜了啦」。
新專輯歌曲「後來妳可好」錄最久，錄了10天，Selina驚呼真的很久，尤秋興笑說，以現在科技，大概兩小時就可錄完1首歌；Selina回「你不要講出這麼多內幕跟真相」。
Selina特地請中醫師陳峙嘉為動力火車面診健康狀況，醫師解釋尤秋興體內溼氣多，建議少吃甜點及精緻食物，尤秋興坦言如沒從事演藝工作，較不會飲食控制；醫師也提到兩人眼白偏濁，可能正值唱片宣傳期較勞累，尤秋興開玩笑說「那是白內障」，笑翻全場。1060102
(中央社)
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