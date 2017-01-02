丹麥延長拘留崔順實之女 待韓提請引渡

我要評比

丹麥當局今天表示，他們正在等候南韓提出引渡鄭尤拉的要求，鄭尤拉的母親就是濫權關說醜聞的中心人物崔順實。

路透社報導，警方接獲南韓記者密報後，昨天在丹麥城市阿爾堡（Aalborg）逮捕鄭尤拉，她身邊當時還有3名成人及1名孩童。

丹麥警方表示，他們並未控訴鄭尤拉，但將請求延長鄭尤拉的拘留期，直至南韓當局提出引渡。

他們也說，鄭尤拉知道南韓當局希望約談她，她留在丹麥「與馬術運動有關」。（譯者：中央社廖禹揚）

(中央社)