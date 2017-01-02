中俄油管啟用6年 輸送9千5百萬噸原油

黑龍江省官方今天表示，2016全年中國大陸透過中俄原油管道，從俄羅斯進口1650萬噸原油。累計中俄原油管道啟用6年來，中國大陸已從俄羅斯進口9447萬噸原油。

俄羅斯是中國大陸的重要油源。以往中俄之間的原油貿易主要通過鐵路運輸，風險大、運費高。2011年1月1日，全長約1000公里的中俄原油管道正式啟用，開啟中俄透過油管輸送原油的歷史。

新華社報導，這條管道西起自俄羅斯遠東地區的斯科沃羅季諾原油分輸站，跨越黑龍江及內蒙古，東至黑龍江大慶市，全長999公里，其中72公里位在俄羅斯。

這條原油管道是中國大陸自東北進口原油的戰略要道，也是其4大國際能源戰略通道之一，同是也是中國大陸第1條穿越凍土區和原始森林的大口徑原油管道。1060102

(中央社)