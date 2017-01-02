WTA百大性感女將 詹家姐妹並列57

我要評比

WTA新年賽季已經展開，有網站列出2016年百大性感女將，其中台灣的詹詠然和詹皓晴姐妹並列57，齊布科娃（Dominika Cibulkova）榮登后座。

世界職業女子網球協會（WTA）百大性感女將，是「WTA hotties」網站評選，主要依據外貌、成績和人氣，選手必須18歲以上，斯洛伐克的齊布科娃單打世界排名目前高居第5，2016年溫網打進女單8強。

第2名是前球后、「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），第3名則是塞爾維亞女將伊娃諾維琪（Ana Ivanovic），29歲的她因傷所苦，日前在臉書宣布從職網退休，讓球迷大感意外。

第4名是加拿大選手布夏爾（Eugenie Bouchard），現年22歲的她，在2014年大放異彩，澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽都至少晉級女單4強，其中溫網獲得女單亞軍，外形、球技兼具，曾被譽為俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）接班人。

而莎拉波娃曾是2015年百大性感之首，2016年坦言疏忽誤用禁藥，如今跌到第5。1060102

(中央社)