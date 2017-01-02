只為台灣音樂服務 傳藝金曲得主李哲藝成立灣聲樂團

醞釀20年，傳藝金曲獎最佳作曲李哲藝決定在今年創立灣聲樂團，下月將舉行創團首演。(灣聲樂團提供)

醞釀20年，傳藝金曲獎最佳作曲李哲藝決定在今年創立灣聲樂團，下月將舉行創團首演，「我們只演奏兩種作品，一是台灣作曲家的創作，一是以台灣素材為主的創作，只有這樣堅持下去，台灣年輕音樂家才有市場，台灣民眾才會真正接受古典音樂，喜歡古典音樂。」

五年級生的李哲藝出身豎琴家庭，74歲的父親李武男創辦了台灣首家豎琴工廠，也是台灣第一位會彈、會教、會編曲還會製作的豎琴家，李哲藝從小耳濡目染，跟著父親從小提琴、豎琴學起，現在不但是優秀的豎琴演奏家，也同時擅長作曲、編曲、為戲劇及電視電影配樂，累計創作超過1500首，編曲作品超過4500首，堪稱多才多藝。

李哲藝說，去年有許多樂壇前輩，成團超過20年以上，紛紛賣地、抵押房子，為了讓自己創立的樂團得以生存下去，這讓他感觸良多，「每個團有他自己營運的宗旨跟困境，但大環境是根本問題。」

李哲藝觀察，首先台灣人對於自己作曲家的古典音樂作品沒有信心，也覺得聽不懂；演奏家看輕國人作曲家，不願意花時間好好演奏，環環相扣，這些都讓古典音樂的市場無法進一步拓展，「灣聲樂團會一步一步來，先選擇可聽性高，有旋律線條的作品，讓國人慢慢接受，這個過程，我知道是漫長的運動，但現在不做，之後的年輕音樂世代只能宣布畢業就是失業。」

李哲藝說，鄰近的日本也是花了30年走到現在，日本大多數比賽的指定曲目或自選曲目都是他們國人創作，「現在正值網路世代，傳播力更強，我希望花十年時間做好這個樂團，讓台灣古典音樂走出自己的一條路，再看看台灣音樂可以走去哪裡。」

雖然1月8日才正式成立，但從去年下半年開始，灣聲樂團已經開始積極排練，「想做這件事超過20年，但現在是最佳時機。」李哲藝說，現在要組樂團，到處都是好手；現在的台灣社會氛圍，會期待台灣自己的文化有跳躍式的進步，「再加上有一些台灣前十大企業的老闆跟我一樣，都希望台灣能夠進步，我有機會一試。」

目前灣聲樂團的首席為小提琴家梁茜雯與黃裕峯，其他樂手包括中提琴家林怡君，大提琴家歐陽慧儒等等，都深具口碑。目前安排的演出曲目包括蕭泰然《嘸通嫌台灣》、李泰祥《橄欖樹》、閩南歌謠《望春風》、客家歌謠《天公落水》以及原住民歌謠《阿里山之歌》與漢民族民歌《茉莉花》等，全都由李哲藝改編成弦樂團版本，「這場音樂會選曲要讓台灣音樂的脈絡得以清晰展現，這也是我們的企圖。」

「寫給台灣的情歌」灣聲樂團成立音樂會將於2月18日舉行，地點在誠品表演廳。

(中時)