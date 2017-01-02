全面二胎實行一年 大陸過半家庭不想生
大陸邁入「全面二孩」時代滿一年，卻未如預期湧現爆量嬰兒潮。最新調查也顯示，逾半一胎家庭沒有意願再生「二寶」。以地區來看，北京、東部沿海省份生育二孩意願最低。
外媒也預估，2016年是中國開放二孩政策的第一年，只會讓中國出現「微型嬰兒潮」，2016年額外出生的嬰兒數量為100萬人。
大陸中華全國婦女聯合會日前發布的調查也顯示，北京、遼寧等10省市的生育二胎意願，「不想」和「不確定」生二孩的家庭合計比例直逼8成，僅2成一孩家庭想生二孩。不想生二胎的省市中，又以發達地區尤其突出。
北京人「不想再生」比例高達62.3%，大陸東部地區，不想生二胎的家庭也超過6成。大陸家庭普遍反映子女養育成本太高，導致生育二胎意願不高，加上經濟狀況、教育、醫療、家中是否有人照顧等因素，造成部分家庭「不敢生、不願生」。
(旺報)
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