元旦加油站行竊 鷹架工人不到24小時落網

高巿中華、六合路口1間加油站元旦凌晨遭竊未遂，轄區新興警分局前金所不到24小時逮捕黃姓鷹架工人，發現他臉書留言「我會努力，不會讓期待我的人失望」，結果他因欠賭債跨年夜才被交保，隨後就偷腳踏車到加油站行竊，訊後竊盜罪送辦。

(中時)