恒大地產引入8家戰投 投後估值2280億人幣
華爾街見聞報導，中國房地產龍頭中國恒大集團今（2）日在港交所發布公告稱，旗下凱隆置業及恒大地產2016年12月30日與8家戰略投資方訂立協議，後者將合計出資300億元人民幣（下同）取得恒大地產擴大股權後約13.16％股權，意味著恒大地產距離回歸A股又近了一步。
據此計算，包括新募集的300億元在內，恒大地產經上述增資後估值約2,280億元，略超萬科當前市值2,197億元，是恒大港股上市平台近4倍。截至2016年6月30日，恒大地產合併資產淨值為636.54億元。
投資方承諾，在增資完成起3年期間或緊接建議重組完成前，未經凱隆置業同意將不會轉讓恒大地產股權。增資完成之後，恒大集團對恒大地產的實際股權占比將由100％攤薄至約86.84％。恒大集團還強調稱，增資構成本公司視作出售事項。
(工商)
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