二孩商機 赴美產子現在再次興起
2017年大陸「二胎生育潮」，持續帶動赴美產子熱度。大陸2017年赴美產子人數將持續增長，專門接洽大陸孕婦赴美產子、作試管嬰兒的「月子中心」與仲介機構，再次迎來生育商機。
大陸去年開放全面生育二胎後，赴美產子人數不減反增。2014年大陸赴美生子近3萬人次；2015年，赴美生子人數已高達6萬人，以一線城市和沿海省分為主。2016年大陸赴美生子人數更超過8萬人次。
大陸父母不遠千里跨越太平洋到美國生子，一大原因是當地社會和醫療福利佳，教育制度完善。透過仲介機構赴美產子的上海媽媽坦言「到這裡生就是為了給孩子更好的選擇。」
美國部分華人社區甚至出現從助產士、司機、醫生、到孕婦旅館式住房一應俱全的「月子中心」。外媒分析，二胎政策將使中國孕婦赴美產子現象再次興起，使這類「月子中心」捲土重來。
(旺報)
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