2016年網購消費趨勢 「韓風」當道

行動拍賣業者盤點2016年網購消費趨勢，「韓風」仍為主軸，韓系彩妝以聯名商品席捲全台、韓國零食則打敗日本成為話題商品。延續2016下半年興起的網路爆紅現象，業者預測2017年隨行動電商日趨成熟，快速簡易的上架形式及社群力量的推波助瀾，將加速「爆紅商機」形成週期，帶動銷售成長。

根據蝦皮拍賣調查，近三個月平均月訂單量更達400萬筆，顯示2016年行動購物儼然已成熱門消費方式。蝦皮拍賣針對年度熱銷商品進行盤點，唇膏售出近60萬支，等同於10座玉山高度；排名第二則是手機充電線，共銷售45萬條，總長超過1,500棟101大樓，成為2016年熱銷品項冠亞軍。

此外，綜觀今年趨勢發現，蝦皮拍賣「韓風」於2016年仍為注目焦點；不僅如此，今年異國零食熱銷榜以韓國零食領軍，搶購近20萬件，辣雞泡麵、粉紅品客、炸雞餅乾為前三大熱銷商品。

此外，蝦皮拍賣觀察，2016年社群力量當道，在網路上引發網友熱烈討論的商品，也反映在銷售成績上。如寶可夢風潮興起，帶動當月行動電源銷售翻倍成長，成為3C周邊配備熱銷商品；15歲少年販售K歌麥克風，需補納高額稅收案件，意外打響商品知名度，2個月內售出近8萬支。此外，搭載韓劇的熱播，一週內於蝦皮拍賣中上架，造成搶購旋風，例如今年由韓劇《Doctors》、《太陽的後裔》劇中經常出現的彩妝品，皆於戲劇播畢一週內上架數爆增，訂單數更成長5成。顯見2016下半年起爆紅商機多為搭載戲劇、社群及時事議題而起。

(旺報)