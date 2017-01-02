全程1.2萬公里 陸中歐班列將穿越英法海底隧道

從大陸出發經過中亞直達歐洲的中歐班列（鐵路列車），不但已可直達歐洲大陸的大城市，今年元旦出發的首發列車，更將在10多天後，穿越英法海底隧道，直接將貨物運到倫敦，開啟中歐班列新紀錄。

這輛首發的X8024/X8065次中歐班列（義烏--倫敦），1月1日零時，載運88個標準貨櫃共700噸出口貨物，在完成海關通關手續後，從浙江義烏鐵路口岸海關監管場所出發，駛向英國倫敦。這是大陸首趟駛往英國的中歐班列，也是從浙江義烏出發的第8條鐵路國際聯運線路。

班列將經阿拉山口海關轉關出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，穿越英吉利海峽隧道，最終抵達英國倫敦，全程12451公里，預計行駛時間18天。

「這趟中歐班列的出口以小商品為主。」杭州海關所轄的義烏海關關員鄭波表示，「我們與阿拉山口等口岸海關簽訂了合作備忘錄，兩地海關已完成無紙化轉關，還在鐵路口岸設置服務專用窗口，為企業提供查驗、放行等一站式通關服務。」

為保障中歐班列貨物順暢通關，杭州海關在2016年11月16日驗收通過全新的義烏鐵路口岸海關監管場。新場地監管區面積超過7萬平方公尺，是原來場地的3倍，配備有電子卡口（出入口）等電子化監管設備，物流運轉效率大幅提高。

根據義烏海關統計，2016年1到10月，義烏對英國進出口貿易額5.69億（美元，下同），較2015年成長10%，其中出口貿易額為5.63億元，成長9.35%，進口貿易額564萬元，成長172.78%。2016年從義烏出發的中歐班列及返程班列已超過100列，累計已超過1萬個標準貨櫃，較2015年大幅成長91%。

「與海運相比，中歐班列時間提前將近1個月，費用約是空運的20%左右，時間和成本的優勢明顯。」義烏市天盟實業投資公司負責人方旭東表示，對新開通中歐班列的未來充滿信心。

(旺報)