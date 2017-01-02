藍：國共論壇無停辦問題 機制已建立

外傳國共論壇未來可能停辦，國民黨大陸事務部主任黃清賢今天表示，沒有停辦問題，國共溝通的機制已經建立，兩黨溝通不受影響。

有媒體報導，國台辦主任張志軍將在農曆年後去職。國民黨主席洪秀柱下午出席公開活動時，被媒體問到近來兩岸關係出現變化，國台辦的主任可能換人，今年國共論壇是否停辦，洪秀柱說，陸方的人事變動跟國共論壇是否停辦是兩回事。

黃清賢受訪表示，國民黨過去8年執政確立九二共識的互信基礎，隨著國民黨通過新政綱，深化九二共識，並提出探討簽署和平協議的可行性，隨著「洪習會」舉辦，確立國共溝通機制的落實。

黃清賢說，接下來的「國共兩黨對話交流」也提出8點共識，其中包括加強中共中央台辦與中國國民黨大陸事務部的定期溝通交流，相關服務也持續進行。他強調，國共論壇沒有停辦的問題，國共溝通的機制也不受人員異動影響。1060102

(中央社)