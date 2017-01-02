藍：國共論壇無停辦問題 機制已建立
外傳國共論壇未來可能停辦，國民黨大陸事務部主任黃清賢今天表示，沒有停辦問題，國共溝通的機制已經建立，兩黨溝通不受影響。
有媒體報導，國台辦主任張志軍將在農曆年後去職。國民黨主席洪秀柱下午出席公開活動時，被媒體問到近來兩岸關係出現變化，國台辦的主任可能換人，今年國共論壇是否停辦，洪秀柱說，陸方的人事變動跟國共論壇是否停辦是兩回事。
黃清賢受訪表示，國民黨過去8年執政確立九二共識的互信基礎，隨著國民黨通過新政綱，深化九二共識，並提出探討簽署和平協議的可行性，隨著「洪習會」舉辦，確立國共溝通機制的落實。
黃清賢說，接下來的「國共兩黨對話交流」也提出8點共識，其中包括加強中共中央台辦與中國國民黨大陸事務部的定期溝通交流，相關服務也持續進行。他強調，國共論壇沒有停辦的問題，國共溝通的機制也不受人員異動影響。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。