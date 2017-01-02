年菜戰開打！帝王蟹關注度大勝佛跳牆

喜迎春節！農曆新年即將來到，許多消費者已經開始張羅年菜，有業者推出評比獲獎年菜、在地精選年菜、餐廳經典年菜、網購熱銷年菜、精選佛跳牆等多種年菜組合預購，吸引消費者提前下單。

friDay購物執行長葉建漢表示，根據站內資料統計，年菜組依舊消費者選購的主要目標，七成以上的消費者以年菜組搭配2-3個喜愛單品的方式採買；蝦蟹類尤為今年新寵，除品項增加外，本週展現強勁銷售力道，相較上週呈倍數成長！

有趣的是，「帝王蟹」以1.5倍的搜尋量大勝以往最受注目的「佛跳牆」，成為年菜熱搜關鍵字冠軍！而健康風潮下，高蛋白低脂肪零膽固醇的烏蔘也首次進榜，成為民眾網購年菜的搜尋目標。整體而言，預計今年年菜的銷售相較於去年同期將有五成的成長。

(旺報)