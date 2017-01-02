陸72城霧霾警戒 陸環保部：8日才會改善

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大陸環保部通報，京津冀及周邊地區1月3日-7日將處於重汙染狀態，汙染天氣將持續至8日夜間起才會改善。

據中國環境監測總站最新會商結果，受不利氣象條件影響，預計1月3日-7日，京津冀及周邊地區汙染物擴散條件整體不利，重汙染天氣過程將維持，部分地區可能達到嚴重汙染。8日夜間起，受冷空氣影響，空氣質量自北向南逐步改善。

最新調度結果顯示，京津冀及周邊地區和陜西省共72個城市啟動或維持重汙染天氣黃色及以上預警。各省市各部門累計出動執法督查人員4萬多人，巡查各類企業、工地3萬餘家，檢查各類車輛6萬餘輛。

(旺報)