運費高於海運 陸中歐班列待克服

大陸的中歐班列越開越多，將各種商品運往歐洲，如同在新世紀打開新絲路，帶來新的契機。儘管返程貨源種類及數量漸多，但也因運費仍高於海運，導致去返程貨源有限而拉高成本，這些問題仍有待克服。

中歐班列是指按照固定車次、路線、班期和全程運行時刻行駛，往來於大陸與歐洲及「一帶一路」沿線各國的貨櫃運輸國際鐵路聯運班列。現有的西、中、東3條通道中歐班列，分別是：西部通道由大陸中西部經阿拉山口（霍爾果斯）出境。中部通道由華北經二連浩特出境。東通道則是由黑龍江綏芬河出境，接上俄羅斯的鐵道轉往歐洲。

2011年3月19日，從重慶首發的中歐班列開行以來，成都、鄭州、武漢、義烏等16個城市陸續行駛往德國杜伊斯堡、漢堡、西班牙馬德里等15個歐洲城市的貨櫃班列。目前已有39條營運路線。

「中歐班列」運載出口的貨物主要是家用電器、機械設備、汽車配件、食品、服裝百貨及電商貨物等，特別是資訊科技和其他電子產品都已成為中歐班列的主要貨物。進口產品包括木材、食品、農產品、整車、汽車零部件等。

去年12月，首批載運22.75噸、價值12.52萬元人民幣的冷凍豬肉、豬皮的返程中歐班列抵達新疆阿拉山口口岸，這是大陸首次利用返程中歐班列進口動物食品。首批利用中歐返程班列從拉脫維亞進口的24噸泥煤，也循此運往雲南昆明。

(旺報)