2016陸企市值 騰訊1.6兆人幣居首

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我要評比

大陸知名財經平台東方財富整理2016年中國上市公司市值500強排名榜單。其中，騰訊控股以1.6兆元（人民幣，下同）排名第一，較前年增加了33%。

工商銀行列第二，市值為1.58兆元，較前年下跌。第三到第五名分別是阿里巴巴集團、中國移動和中國石油。

(旺報)